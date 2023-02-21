Başkan Suer Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş’da yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından etkilen 10 ile çeşitli ziyaretlerde bulunan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’in son durağı Hatay’ın Reyhanlı ilçesi oldu. Başkan Suer, bölgede görevlik güçleri ve afetzedelerle bir arayagerek bölge hakkında bilgi aldı. Ardından depremzedeler ile hoş vakit geçiren Başkan Suer, “Tüm sivil kuruluşlarımız sahada yoğun bir şekilde çalışıyor, Allah hepsinden razı olsun. Burada herkes üstün bir gayret içinde herkes elinden geleni yapıyor. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.