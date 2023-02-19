Başkan Suer deprem bölgesine gitti

Bilecik’in Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’a gitti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, bölgedeki çalışmaları inceleyerek, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Suer, “Bu zor günlerde herkesin seferber olduğunu, destek ve dualarıyla Kahramanmaraş’ın yanında olduğunu bizzat görüyor, şahit oluyoruz. Gölpazarılılar olarak Elbistan ilçemize iki tır ihtiyaç malzemeleri gönderiyoruz. Hazırlıklarımız tamam. Rabbim hemşehrilerimin hayırlarını kabul etsin. Depremde vefat edenlere yüce Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.