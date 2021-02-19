Başkan Suer Covid-19 ilk doz aşısını yaptırdı

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, aşılama takvimine göre Covid-19 ilk doz aşısını yaptırdı.

Gölpazarı İlçe Hastanesine gelen Başkan Suer, hemşire tarafından korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara uygulanan aşının ilk doz aşısını yaptırdı. Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Suer, "Covid ile mücadele de aşı çok önemli, herkesin aşı vurulmasını tavsiye ediyoruz devletimizden Allah razı olsun" dedi.