Başkan Subaşı, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerini makamında ağırladı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi.

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerini makamında ağırlayan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kooperatif üyeleriyle bir süre sohbet eden Başkan Subaşı, “Kadınlarımız bizi makamımızda ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Güzel çalışmalara imza attıkları için kendilerine çok teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum. Biz kadınlarımızın yanında yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.