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Başkan Soydan, mazbatasını aldı
YENİDEN AK PARTİ PAZARYERİ İLÇE BAŞKANI SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEYEN İSMAİL SOYDAN MAZBATASINI ALDI.
BİLECİK 15.09.2020, 10:53
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Yeniden AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı seçilerek güven tazeleyen İsmail Soydan mazbatasını aldı.
Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde yapılan seçime tek liste ile giren mevcut başkan İsmail Soydan güven tazelemişti. Başkan Soydan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis Üyesi Alattin Emral, belediye meclis üyeleri Erkan Karakaş, Selami Özdil ve yeni yönetimiyle, Bozüyük Adliyesinde bulunan Yüksek Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.
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