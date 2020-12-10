banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

Başkan Şahin’nde kurum müdürlerine hayırlı olsun ziyareti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte göreve yeni atamam 2 il müdürünü ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

BİLECİK 10.12.2020, 11:56
2
Başkan Şahin’nde kurum müdürlerine hayırlı olsun ziyareti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte göreve yeni atamam 2 il müdürünü ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Şahin, ilk olarak Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Serkan Bircan’ı makamında ziyaret etti. Yeni görevinde Bircan’a başarılar dileyen Başkan Şahin, kendisine kahve fincanı hediye etti. Başkan Şahin, ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sami Akyol’u, makamında ziyaret etti. İl Müdürü Akyol’a da üzerinde Atatürk’ün resmi bulunan bir tablo hediye eden Başkan Şahin, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu