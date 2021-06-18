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Başkan Şahin’den Türkiye 3’üncüsü olan öğrenciye hediye çeki

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen yarışma kapsamında Türkiye 3’üncüsü olan öğrenciyi makamında kabul ederek, kendisine 2 bin lira değerinde hediye çeki takdim etti.

BİLECİK 18.06.2021, 10:43
Başkan Şahin’den Türkiye 3’üncüsü olan öğrenciye hediye çeki

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen yarışma kapsamında Türkiye 3’üncüsü olan öğrenciyi makamında kabul ederek, kendisine 2 bin lira değerinde hediye çeki takdim etti.

Başkan Şahin, TÜBİTAK tarafından bu yıl 52’incisi düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma" projesi yarışmasında Türkiye 3’üncüsü olan Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencisi Sena İpçioğlu, Okul Müdürü Fadıl Ağdağ’ı ve Biyoloji Öğretmeni Sevilay Çakır’ı makamında ağırladı. Sena İpçioğlu’nun aldığı büyük başarı ile Bilecik’i gururlandırdıklarını söyleyen Şahin, öğrenci 2 bin liralık hediye çek ve beraberindeki Okul Müdürü Fadıl Ağdağ’a ve Biyoloji öğretmeni Sevilay Çakır’a başarı plaketi verdi.
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