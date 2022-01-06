Başkan Şahin’den müjdeli haberler

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, müjdeli haberler vererek, “Şu ana kadar kullanılamayan şehir hamamı belediyemiz katkılarıyla yenilenerek hizmete girerken, yeni yapılan belediye kantarı da vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Belediye Başkanı Semih Şahin, konu hakkında yağtığı açıklamada “Yenilenen şehir hamamı ile yeni yapılan belediye kantarı düzenlenecek açılış programıyla vatandaşların hizmetine girecek. Teknik hatalar ve yetersizlikler nedeniyle şu ana kadar kullanılamayan şehir hamamı, Bilecik Belediyesi katkılarıyla yenilenerek hizmete gerecek. Ayrıca 1. Organize Sanayi karşısında ise yeni yapılan belediye kantarı, vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak” ifadelerine yer verdi.