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Başkan Şahin’den Genel Sekreter Bayrakçı’ya ziyaret
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı’yı ziyaret etti
BİLECİK 15.01.2021, 12:54
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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı’yı ziyaret etti
Ziyarette Bayrakçı’ya yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak Özel İdare ile her zaman işbirliği içinde özelliklere köylerimiz projelerine ve sorunlarına destek olduklarını ifade eden başkanımız özellikle tarım ve turizm konusunda köylerde yaşam kalitesini arttırıcı ve gelir getirici proje sayısının arttırılması için caba harcamalıyız" dedi.Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ise, ziyareti ve özel idare hizmetlerine destekleri için Başkan Şahin’e teşekkür ederek, "Osmaneli deki hızlı gelişimden memnuniyet duyuyoruz" dedi.
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