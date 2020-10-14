Başkan Şahin’den Genel Müdür Poyraz’a ziyaret

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz’a ziyaret.

Başkan Şahin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz’a ziyaretinde Tarım Kredi Kooperatiflerinden çiftçilere daha fazla istifade edebilmesi için belediyeyle birlikte yapabilecekleri yeni ürün ve yeni yatırımları görüştüler. Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak tarımda yaptığımız yatırımlar , çiftçimize ve köylümüze verdiğimiz desteklere her zaman yardımcı olan, salça, ayva lokumu başta olmak üzere yöresel ürünlerimizin pazarlama sorununu çözen, toptancı halimizden yer kiralayarak alım yaptıran değerli Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüz Dr. Fahrettin Poyraz’ı ziyaret ettik ve kooperatiften çiftçimizin daha fazla istifade edebilmesi için birlikte yapabileceğimiz yeni ürün ve yeni yatırımları görüştük" dedi.