Başkan Şahin’den gayrimenkul uyarısı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının başlamasının ardından ilçelerinin yatırımcıların gözdesi durumuna geldiği belirterek, "Belediye emlak ofisine sormadan gayrimenkullerinizi satmayın" dedi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinden geçecek Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı sebebi ile başta sanayicilerin yatırım tercihleri artarken, ilçenin bir lojistik merkez konumuna gelmesi gibi birçok avantaj ortaya çıktı. Bu durum karşısında vatandaşları uyaran Başkan Şahin, "Osmaneli’ndeki bu yükselişin farkında olan yatırımcılar ilçeden gayrimenkul yatırımı için arsa arayışı içine girdi. Halkın mağduriyet yaşamamasını için gayrimenkullerini satmadan önce belediye emlak ofisine gidip bilgi alın. Belediye olarak ilçemizin bu gelişimine uygun yeni yerleşim alanları, artan sanayi parselleri için yeni sanayi alanları, YHT istasyonu alanında imar düzenlemelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Gerçek arsa sahiplerinin çok değerlenecek gayrimenkullerini belediyemize sormadan elden çıkarmamalarını tavsiye ediyoruz. Bugün 100 birim olan arsanız bir iki yıl içinde 10 kat değerli hale gelebilir. Osmaneli halkımızın yerlerinin değerlenmesi için belediye olarak büyük çaba harcıyoruz. Sonradan pişman olmamak için belediyemiz emlak ofisine danışmadan gayrimenkullerinizi satmayın" dedi.