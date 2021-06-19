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Başkan Şahin’den dolandırıcılara karşı uyarı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, son günlerde sokak hayvanları adına para toplayan kişilerin olduğu belirtilerek, vatandaşları bu konuda uyarıldı.

BİLECİK 19.06.2021, 11:14
Başkan Şahin’den dolandırıcılara karşı uyarı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, son günlerde sokak hayvanları adına para toplayan kişilerin olduğu belirtilerek, vatandaşları bu konuda uyarıldı.

Başkan Şahin yaptığı yazılı açıklamada, "Son bir haftadır şehir merkezindeki birçok noktada, sokak hayvanları adına kitap ayracı satarak para toplandığı, Zabıta Müdürlüğümüz tarafından tespit edilerek, yakalanan şahıslara cezai işlem uygulanmıştır. Bilecik Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızın başta barınma, yeme ve içme olmak üzere bütün ihtiyaçları görevlilerimiz tarafından karşılanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür kişilere itibar etmemeleri ve herhangi bir ücret vermemelerini önemle duyuruyoruz. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri durumlar ile karşılaştıklarında 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarına ulaşarak, bilgi vermelerini rica ediyoruz. Siz değerli hayvansever halkımızın sadece yetkili olan mercilere yardım yapmalarını rica ediyoruz ’’ ifadeleri kullanıldı.
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