Başkan Şahin’den çok tartışılan ayı heykeli hakkında açıklama

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik kamuoyunda çok tartışılan Atatürk Parkı içinde bulunan devasa ayı heykeli hakkında bir açıklama yaparak, "Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Atatürk heykeli bire bir Atatürk’ün kendi boyutundadır" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda gerçekleştirilen Atatürk Parkı’nda çalışmaların yüzde 95’lik kısmı tamamlanırken, park açılmasına günler sayıyor. Parkın içinde yapılan tilki, geyik ve devasa ayı heykeli tepkilere neden olurken, vatandaşlar parkın içinde bulunan Atatürk heykelinin küçük kaldığını iddia etmişlerdi.

"Eski halinde var olan 39 tane ağaç var hepsi hâlâ mevcut, bunun dışında 119 yeni ağaç dikilmiştir"

Bu eleştiriler sonrası Atatürk Parkı’nda bir basın açıklaması yapan Başkan Şahin, "Benim en önemsediğim şey yeşil alanlar ve parklar. Bu park yapılırken dikkat ettiğim şey yeşilliklerin korunması. 39 tane ağaç var hepsi hâlâ mevcut. Zaten bunu görmek için sadece yaptığımız kafeteryanın mimarisini bile bir ağacı korumak için değiştirdiğimizden anlaşılabilir. Bunun dışında 119 yeni ağaç dikilmiştir. Beş bine yakın bitki ile donatılmıştır. Daha önceki oturma yerinden en az iki kat daha fazla oturma yeri mevcuttur. Ancak pandemi sebebiyle kafelerin açılması yasak olduğu için hazırlanmış olan sandalyeler yerinde duruyor. Açıldığı gün hepsi buraya gelecektir. İnsanlar gayet kaliteli sandalyelerde, kaliteli bir ortamda oturacaktır" dedi.

"Bu park 3 milyon 654 bin liraya yapıldı"

Başkan Şahin, kamuoyunda parkın yapım ihalesi hakkında çok farklı söylendiler olduğunu anlatarak, "Parkın yapım fiyatı ile ilgili bir 5 milyon oluyor, bir 6 milyon oluyor. En son 6,8 milyon oldu. Herhalde bir dahaki mecliste 7,8 milyon olacak. Atatürk Parkı 3 milyon 654 bin liraya yapılmıştır. Bu fiyat kadar, buna yakın bir parayı ’Hamsu’ projesine harcayanlar düşünsünler" dedi.

"Çocuklar, insanlar Atatürk’ü kendine yakın hissetsin diye kasti olarak böyle yapılmıştır"

Başkan Şahin son olarak devasa ayı heykelin çok eleştirilmesine cevap vererek, "Hayvanları seçme sebebim heykel değil. Çocuklar reel olarak hayvanları tanısın. Benim derdim çocuklar. Ne orta yaşlar, ne de yaşlılar. Çocuklar gördüğünüz gibi daha onların naylonları varken gelip fotoğraf çekildiler. Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Yine diğerleri için de geçerlidir. Atatürk için de geçerlidir. Atatürk heykeli bire bir Atatürk’ün kendi boyutundadır. Çocuklar, insanlar Atatürk’ü kendine yakın hissetsin diye kasti olarak böyle yapılmıştır. Ayının gerçek boyu neyse o boydadır, tilki de o boydadır, geyik de o boydadır. Atatürk’ün boyu falan değildir önemli olan, Atatürk’ün felsefesidir. Atatürk’ü Bilecik’in göklerine bile sığdıramazsınız" dedi.