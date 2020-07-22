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Başkan Şahin’den Bileciklilere teşekkür
BAŞKAN ŞAHİN'DEN BİLECİKLİLERE TEŞEKKÜR
BİLECİK 22.07.2020, 11:36
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın korona virüs vakalarını açıkladığı paylaşımında vaka sayısı en düşük iller arasında Bilecik’in de olduğunu belirtmesinin ardından, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’den Bileciklilere teşekkür geldi.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Bilecik. Devam eden pandemi sürecinde en az vaka görünen şehirlerden biriyiz. Hemşehrilerimize tedbirli davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Fakat resmi karantina sürmese de pandemi süreci bitmiş değil. Maskelerimizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım.Bu süreci hep birlikte atlatacağız" ifadelerine yer verdi.
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