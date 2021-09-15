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Başkan Şahin, yeni çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek, yeni çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı,

BİLECİK 15.09.2021, 09:48
Başkan Şahin, yeni çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek, yeni çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı,

Belirli dönemlerde başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelen Başkan Şahin, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda yapılacak çalışma ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan çalışmaların son durumları ele alındığı toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Yakın dönemde yeni projeleri uygulamaya geçireceğiz. Belirli bir takvim dâhilinde başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlarımızla bir araya gelerek yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıyoruz. Şu an şehrimizin bütün mahallelerinde başta altyapı olmak üzere birçok başlıkta fiziki çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan çocuklarımız ve vatandaşlarımızı da sosyal ve kültürel aktivitelerle buluşturmaya devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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