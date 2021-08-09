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Başkan Şahin ’Üretici Kadınlar Pazar’ını ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ’Üretici Kadınlar Pazar’ını ziyaret etti.

BİLECİK 09.08.2021, 11:08
Başkan Şahin ’Üretici Kadınlar Pazar’ını ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ’Üretici Kadınlar Pazar’ını ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, şadırvan mevkisinde haftanın 2 günü kurulan ’Üretici Kadınlar Pazar’ını ziyaret etti. Ziyarette üretici kadınlar ile sohbet eden Başkan Şahin, “Kadınlarımız, sosyal ve ekonomik hayatta daha çok var olmalıdır.Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye’nin temelidir. Kadınlar için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Siz değerli kadınlarımızı çalışmalarınız için tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum” dedi
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