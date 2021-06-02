Başkan Şahin son tablo sonrası Bileciklileri uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklama ile Bilecik’in vaka görülen iller arasında ikinci sıraya yer alması endişe uyandırdı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin vatandaşları uyararak, "Maske takmamız, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmemiz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 22-28 Mayıs tarihleri arasında illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, Bilecik’te 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 146,76’e yükselerek, en çok vaka görülen 2’nci il oldu. Bu rakam geçen hafta 123,45 olarak açıklanmıştı. Bu veriler sonrası Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bileciklilere uyarıda bulunarak, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre; illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarını açıklandı. Buna göre; Gümüşhane, Bilecik, Kars en çok vakanın görüldüğü iller olurken, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki vaka sayılarının ise düştüğü görüldü. Yeni normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde; salgınla mücadelede belirlenen kurallara uymanın yanı sıra maske takmamız, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmemiz, sağlıklı ve mutlu yarınlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Birlikte mücadele ederek, başaracağız" dedi.