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İstanbul Havalimanı’nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL’lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.
Başkan Şahin sera alanını inceledi
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye ait sera alanında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.
BİLECİK 17.01.2022, 10:59
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye ait sera alanında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın’ı, Bilecik ziyaretleri kapsamında belediye ait sera alanında götürerek incelemelerde bulundular. Park ve Bahçeler Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı’dan bilgi alan ikili, ardından serada üretilen bitkileri inceledi.