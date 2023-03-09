Başkan Şahin, Sarı Kız Göleti’nde inceleme yaptı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Millet Bahçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi verdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Müdür Şahin, Osmaneli Millet Bahçesinde yapımına devam edilen Sarı Kız Gölet’inde ki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Şahin alan incelemesi sonrası yaptığı açıklamada, “Sarı Kız Gölet’imizin yapım aşamalarını özenle takip ediyoruz. Hem ilçemize hem de ilimize turistik açıdan çok şey kazandıracağını düşündüğümüz göletimizi bu yaz halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şu an için çalışmalarda bir aksaklık yok verdiğimiz tarihte açılışımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.