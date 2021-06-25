Başkan Şahin, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri yanı sıra kentte faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen buluşmaya, TSO Başkanı Şükrü Keskin, 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ile davetliler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Semih Şahin, belirli dönemlerde çeşitli gerekçelerle ildeki sivil toplum kuruluşu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, ‘’Pandemi dolayısıyla uzun süredir ayrı kaldığımız TSO Yönetim Kurulu, 1 ve 2. OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve ilimizin sanayicileriyle bir araya gelerek özlem gidermek istedik. Bütün katılımcılara davetimize geldikleri için teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi ve ilimizdeki bütün dinamiklerle birlikte şehrimiz için güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Bu anlamda yeni yatırım ve projeler için her türlü görüş ve talebi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. İlimizin ticari ve ekonomik yapısına yaptığınız katkılar dolayısıyla tekrar teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.