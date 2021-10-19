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Başkan Şahin muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

BİLECİK 19.10.2021, 12:40
Başkan Şahin muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Şahin, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. Muhtarların yerel yönetimdeki yeri ve önemine dikkat çeken Başkan Şahin, belediye olarak yapılan bütün çalışmalarda muhtarların görüş ve talebini dinlediklerini kaydetti. Muhtarlık teşkilatının vatandaş ve yerel yönetim arasında önemli işlevler üstlendiğini hatırlatan Başkan Şahin, vatandaşlardan gelen taleplerin muhtarlar aracılığıyla daha çabuk çözüme kavuştuğunu ifade etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarlar da Başkan Şahin’e katkıları ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Şahin ve muhtarlar daha sonra Atatürk anıtına çelenk sunma programına katılarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Başkan Şahin, muhtarların daha iyi ortam ve şartlarda hizmetlerini sürdürmeleri için gerekli çalışmaların yapıldığı bilgisini de verdi.

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