Başkan Şahin, köylülerin sorunları dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Gülümbe Köyü sakinleri ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Gülümbe Köyü Muhtar Zafer Cengiz ve köylülerin taleplerini alan Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi’nin çalışmaları ile yeni projeleri hakkında bilgiler verdi. Kentin birçok noktasındaki vatandaşlar bir araya gelmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Şahin, “Gülümbe Köyünde vatandaşlarımızla bir araya geldik, talep ve görüşlerini dinledik. Bilecik Belediyesi olarak insanımızı dinlemeye ve yapabileceğimiz çalışmalar hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Köy Muhtarı Zafer Cengiz ve köy sakinleri ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.