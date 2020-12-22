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Başkan Şahin ’Haciz’ iddiaları hakkında bilgi verdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, son dönemlerde belediyenin vatandaşların borcuna yönelik haciz işleminde bulunduğu şeklindeki yanlış haber ve paylaşımlar hakkında bir açıklamalarda bulundu.

BİLECİK 22.12.2020, 11:00
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Başkan Şahin ’Haciz’ iddiaları hakkında bilgi verdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, son dönemlerde belediyenin vatandaşların borcuna yönelik haciz işleminde bulunduğu şeklindeki yanlış haber ve paylaşımlar hakkında bir açıklamalarda bulundu.

Başkan Şahin, özellikle ulusal yayın organları ve yerel basında haksız ve yanlış haberlerin yapıldığını, buna karşılık vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla açıklama yapmak durumunda kaldığını ifade etti. Bilecik Belediyesi’nin şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılan her türlü çalışma ve işlem için kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirten Başkan Şahin, yapılan takibin zaman aşımına uğrayarak kamu zararına yol açacak borçlara ilişkin işlemler olduğunun altını çizdi.

"Pandemi dönemine ait hiçbir vatandaşımıza haciz işlemi yapmadık’’

Açıklamasında , bazı ulusal basına da çıktığı üzere Bilecik Belediyesi icra takibi yaptığı ancak bunun Sayıştay kararları gereği yapılan bir çalışma olduğunu hatırlatan Başkan Şahin şunları söyledi:

‘’Bilecik Belediyesi icra takibi yapıyor, her kamu kurumunun yaptığı gibi. Elektrik, doğalgaz kurumlarının yaptığı gibi. Hükümet endeksli bir sürü borç için hükümetin yaptığı gibi Bilecik Belediyesi de icra takipleri yapıyor. Ancak bizim yaptığımız icra takiplerinin tamamı zaman aşımına uğrama aşamasında olan yani 2019 yılına kadar olan borçlarla ilgilidir. Örneğin en çok yerel basına yansıyan bir vatandaşımızın, bütün borçları 2017’ye kadar olan borçlarıdır. 2012’den 2017’ye kadar olan borçlarıdır ve biz buna haciz yapmak zorundayız. Çünkü bu tür devlet alacakları zaman aşımına uğrar. Ben bu işlemi başlatmazsam kamu zararına yol açarım ve benden keserler. Bu bir kuraldır. Ancak biz olağanüstü durum olması sebebiyle borcun hasıl olduğu dönem pandemi dönemine rastlayan hiçbir borca böyle bir işlem yapmadık. Ayrıca Sayıştay tarafından da bu işlemi yapmakta zorunlu olduğumuzu söylüyor.’’

"Vatandaşımızın sularını kesmiyoruz’’

Başkan Şahin açıklamasında salgın nedeniyle suların kesilmediğinin altını çizerek, ‘’Bunun dışında yok arabama el konuldu, evime el konuldu. Yok öyle bir şey. Bu tür malların sadece satışına konulmuştur. Hiçbirinin kullanımına ait bir şey değildir. Ayrıca bankalara da geçmiş borçlarınız varsa bunu bildirmeniz gerekmektedir. Bu aynı zamanda tebligattır. Yani borcunu ödesin sorun yok. Diğer ev ve araba gibi mallara konulanların hepsi satışa aittir. Yani aracın bağlanması gibi bir durum yok. O da satışa koymanız gerekiyor zaten. Bunların hepsi kural gereğidir. Biz biraz kural dışına çıktık. Neden? Pandemi denen bir afet oluştu. Bu çerçevede biz pandemi dönemine ait hiçbir borçtan dolayı haciz işlemi yapmıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"Bu hassasiyeti elektrik ve doğalgaz kesintilerine ses çıkarmayan hükümete karşı da göstermelerini bekliyorum’’

Başkan Şahin açıklamasının devamında ‘’Bu hassasiyeti elektrik ve doğalgaz kesintilerine ses çıkarmayan hükümete de göstermelerini bekliyorum. Bu hassasiyeti, elektrik ve doğalgazı kesmesine hiç ses çıkartmayan hükümete bu hassasiyeti sağlarlarsa memnun oluruz. Çünkü biz vatandaşın mağdur olduğunu biliyoruz. Küçük esnafa hiçbir şey yapılmadığını biliyoruz. Öyle bin lira ile 750 lira dağıtmakla olmuyor. Bugün Almanya bir ay kapattığında esnafına 11 milyar Euro veriyor esnafına. Bir sosyal devlet ise böyle olunur sosyal devlet" ifadelerine yer verdi.

"Bilecik Belediyesi olarak esnafımız ve vatandaşlarımıza yasal çerçevede yapabildiğimiz tüm destekleri vermeye çalışıyoruz’’

Bilecik Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşlara yönelik olarak yasal çerçevede katkı sunmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Şahin, ‘’Biz de belediye olarak yapılan tüm kısıtlamalara rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz belediyeler olarak bir kampanya ile nakit yardım yapmamız yasak ve suç sayılıyor. Bizim yemek dağıtmamız bile yasak. Eskişehir Büyükşehir’in aşevi ile ilgili paralarına el konuldu. Lütfen bunlara da hassasiyet gösterelim.’’ Dedi.

‘’Yapamadığımız eksik bir şey varsa o da hükümetin yasakları yüzündendir’’

Yapmak istedikleri ancak yapamadıkları bir şeylerin hükümetin yasakları yüzünden olduğunu hatırlatan Başkan Şahin, konu hakkında açıklamasını şöyle tamamladı;

‘’Biz her zaman halkımızla birlikteyiz ve onların yanındayız. Esnaf ve oda birlikleri ile görüşüyoruz. Elimizden gelen her türlü katkıyı yasal çerçevede yapmaya çalışıyoruz. Esnafın su paralarını almamak gibi. Yapamadığımız bir şey varsa sadece hükümetin yasaklamaları sayesinde yapamadığımız şeylerdir.’’
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