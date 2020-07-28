Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi
BAŞKAN ŞAHİN ESNAFIN DOLMUŞ TALEBİNİ YERİNE GETİRDİ
Kurban satış alanını ziyaret eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, esnafın pazar alanına ulaşım talebini yerine getirdi.
Çeşmeleri, tuvalet noktaları, otopark alanı ve salgınla mücadelede gerekli imkanların sunulduğu Bilecik Belediyesi kurban satış alanı vatandaş ve esnafın hizmetine sunuldu. Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgili birim müdürleri, kurban satış alanını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Bilecik Belediyesi tarafından salgınla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla kurulan sosyal mesafeli pazarlık istasyonu önünde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şahin, salgınla mücadelede gereken tedbirlere uyulması uyarısında bulundu. Esnaf ve vatandaşlar arasında yaşanan pazarlık sohbetine de dahil olan Başkan Şahin esnafın, pazar alanına dolmuş talebini yerine getireceklerini kaydetti.
Başkan Şahin, Bahçelievler Mahallesinden çarşı merkezine doğru güzergahı seyreden H4 numaralı dolmuşların, kurban satış alanına da uğrayarak, vatandaşların rahat bir şekilde satış alanına gelmesini sağlayacaklarını söyledi.
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