Başkan Şahin, çocuklara ’Akıl’ ve ’Zeka’ isimli kitapları dağıttı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte eğitim gören 4’üncü sınıf öğrencilere belediye tarafından hazrılanan ’Akıl ve ’Zeka’ kitabı dağıttı.

Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi tarafından hazırlanan ‘Akıl’ ve ’Zeka’ isimli kitapları Belediye Başkanı Semih Şahin ve Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Koordinatörü Sema İnci tarafından 4’üncü sınıf öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Bu kapsamda Pelitözü İlkokulu ziyaret eden ikili burada eğitim gören 4’üncü sınıf öğrencilerine yarı yıl tatili öncesi kitaplarını dağıttı.

"Eğitim ve çocuklar birinci önceliğimiz’’

Çocukların mutluluğu karşısında kendisinin de çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Şahin, “Proje geliştirme ve eğitim birimimiz tarafından hazırlanan proje kapsamında ilimizdeki bütün 4’üncü sınıf öğrencilerimizi ’Akıl’ ve ’Zeka’ isimli kitaplarımızla buluşturduk. Çocuklar bu kitapları yarıyıl tatilinde okuyarak, birçok konuda bilgi sahibi olacaklar. Böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bilecik Belediyesi olarak çalışmalarında eğitim ve çocuklar birinci önceliğimiz’’ dedi.

Öte yandan öğretmenler ve öğrenciler de hazırlanan projeden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür ettiler.