Başkan Şahin, çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye kadın çalışanlarına, mücadele etmeyi ve dayanıklılığı simgeleyen kaktüs çiçeği hediye etti.

Bütün birimdeki çalışanları ziyaret eden Başkan Şahin kadın çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Şahin, olarak kadınların her alanda hak ettiği değeri alması için gerek fiziki gerek kültürel ve sosyal birçok projeyi uygulamaya çalıştıklarını belirterek, ‘’Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biz de belediyemizdeki bütün çalışanları ziyaret ederek, kadınlara çiçek hediye ettik. Kaktüs çiçeği dayanıklılığı ve mücadele etmeyi simgeliyor. Bu düşünceyle, kadınların, toplumun her alanında hak ettiği değeri en güzel şekilde bulması ve yaşaması dileğiyle bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.

Çalışanlar da Başkan Şahin ve Başkan Yardımcısı Subaşı’na güzel dilekleri için teşekkür etti.