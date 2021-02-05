Başkan Şahin, Bakan Kurum’da 26 milyon TL’lik projenin sözünü aldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan Mezarlık mevkii tarafından vadiye dökülen kentin atık suyunun bitmesi için İller Bankası’ndan 26 milyonluk TL’lik borçlanma sözü aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilecik ziyaretleri kapsamında Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret etti. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali’nin türbesinden karşısında bulunan Mezarlık mevkii tarafından vadiye dökülen kenttin atık suyunun kötü bir görüntü oluşturduğunu Bakan Kurum’a dile getiren Başkan Şahin’e İller Bankasından düşük faizli 26 milyon TL’lik borçlanma sözü aldı.

"Bu görüntüyü ortadan kaldırmak adına 26 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirileceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şeyh Edebali Türbe yerleşkesi içinde Mezarlık mevkii tarafından vadiye dökülen kenttin atık suyunun kötü bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Yine bu vadiye şuan bırakılan atık sulara ilişkin Bilecik Belediyesi, İller Bankası yaklaşık 26 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirilecek. Bu vadiye bırakılan atık suları yine atık su tesisinin ıslahını yürütüyor olacağız" dedi.