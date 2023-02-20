Başkan Şahin açıkladı: Osmaneli depreme hazır mı

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin 10 ili kapsayan son depremlerin ardından ilçelerinin depreme ne kadar hazır olduğunu açıkladı.

Başkan Şahin, ilçe sakinlerini yakından ilgilendiren konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Devletimiz tüm kurumlarıyla bu büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, sağduyulu halkımızda birlik ve beraberlik içinde depremden etkilenen bölgeleri bağrına basıyor ve tüm imkânlarıyla seferber oluyor. İlçemizde çok kişinin merak ettiği Osmaneli depreme hazırımı sorusunu, Osmaneli Mudurnu, Göynük, Taraklı, Geyve, Mekece, Çerkeşli, Beşevler, Yeşilçimen, Kaynarca, İznik, Mudanya, Bursa Kuzey Anadolu Fay Hattına bağlanan deprem kuşağında yer alıyor. Bu hattaki köylerimiz büyük tehdit altında. Çerkeşli, Beşevler, Yeşilçimen fay hattının üzerinde veya yanında yer alıyor” dedi.

Başkan Şahin açıklamasının devamında, “Kahramanmaraş merkezli deprem gibi çok uzun süredir sessizliğini koruyan bu deprem hattı Çerkeşli, Beşevler, Yeşilçimen köyleri için çok büyük risk. Tek tesellimiz bu köylerde kat yüksekliğinin genel olarak iki kat olması. Zemin olarak ise su ve kumsal kötü bir zemin hepimizi ürkütüyor. Maalesef bu köylerimizde risk çok büyük” ifadelerini kullandı.