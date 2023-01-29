Başkan Şahin, "4. Etap TOKİ" projesiyle ilgili Başkan Bulut ile bir araya geldi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ile bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde artan konut ihtiyacını karşılamak için TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile buluşarak "4. Etap TOKİ" projesiyle 55 bin metrekarelik alanda yapılabilecek 500-600 konut için destek istedi. "TOKİ Sosyal Konut" projesi çerçevesinde geçtiğimiz hafta kura çekimleri yapılmış ve 287 konut sahipleriyle buluşmuştu. 721 vatandaşın müracaat ettiği TOKİ Sosyal Konut Projesinde konut sahibi olacaklar sevinirken, kurada çıkmayanlar üzülmüştü. Başkan Şahin yaptığı açıklamada 55 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek 4’üncü etap TOKİ projesi çerçevesinde yeni konut projesinin yakında başlayabileceğini söylemişti.

Buluşma sonrası Başkan Şahin, "TOKİ Sosyal Konut Projesi inşaatının başlaması sonrası 4’üncü etap TOKİ projemiz başlayacak. Başkanımız TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a ilçemiz projelerine destekleri için teşekkür ederim" dedi.