Başkan Önal, "Bu topraklara bizler de bir takım hizmetler yapacağız”

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Erzurumlular Vakıf Başkanı Ahmet Önal, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek üzere Bilecik’e geldi.

Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun ve dernek üyelerinin karşıladığı Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Erzurumlular Vakıf Başkanı Ahmet Önal ve beraberindekiler, ilk olarak Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret etti. Burada dua eden Erzurumlular ardından Bilecik İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandalı, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Canip Akyüz’ü makamında ziyaret etti.

Ardından Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’ı ziyaret eden Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Erzurumlular Vakıf Başkanı Ahmet Önal, "Ecdadımızın yadigarı topaklarda bulunmaktan mutluluk duyduk. Bu topraklara bizler de bir takım hizmetler yapacağız” dedi.

Son olarak Bilecik Erzurumlular Derneğini ziyaret eden Başkan Önal, dernek üyelerine Bilecik’te yaşadıkları için çok şanslı olduklarını vurguladı.