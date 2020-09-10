Başkan Münir Şahin Türkiye Belediyeler Birliğini ziyaret etti

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Türkiye Belediyeler Birliğini Genel Sekreter Yrd. Ahmet Kazan’ı ziyaret etti.

Ak Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, Çevre Müdürü Sabri Yılmaz’ın da katıldığı ziyarette Türkiye Belediyeler Birliğini ile destekler ve projeler değerlendirildi. Türkiye Belediyeler Birliğini katkıları ile ilçede ve köylerde daha fazla hizmet için ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Şahin, "İş makinaları sayısını arttırmak konusunda mutabık kaldık. Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya yatırımlarımıza ve projelerimize destekleri için teşekkür ediyorum’ dedi.