Başkan Kepez’den vefa örneği
Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, bir vefa örneği göstererek, belediyede 23 yıl hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan Ömer Mangırcı için veda yemeği düzenledi.
Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, bir vefa örneği göstererek, belediyede 23 yıl hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan Ömer Mangırcı için veda yemeği düzenledi.
İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, belediyeye senelerce hizmet ederek, emekliliği hak eden Ömer Mangırcı için veda yemeği düzenledi. Düzenlenen yemeğe İnhisar Belediyesi çalışanları da katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Kepez, emekli olan Mangırcı’nın görevinde özveri ve fedakarlıkla çalıştığını ifade ederek, plaket takdim etti.
Başkan Kepez konuşmasında, “Hiç şüphesiz belediyecilik hizmetlerinde başarılı olabilmek için çok iyi bir ekibe ihtiyacınız var. Bu ekipte mesleğini en iyi şekilde icra etmek için samimi gayret içinde olmalıdır. Çok iyi bir ekibe sahip olduğumuz için hizmetlerimizde her zaman en iyi noktalara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.
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