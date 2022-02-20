Başkan Kepez’den Rektör Erdal’a ziyaret

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve İlçe Kaymakamı Elif Nur Saçal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve İlçe Kaymakamı Elifnur Saçal, Eskişehir ziyaretleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile makamında buluştu. Başkan Kepez, ziyarette İnhisar, Sakarya Vadisi, tarım ve turizm konularında istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kepez, Kaymakam Saçal ile birlikte Rektör Erdal’a hediye takdiminde bulunarak başarılarının devamını diledi.