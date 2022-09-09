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Başkan Kepez’den Rektör Çolak’a hayırlı olsun ziyareti
İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Kamil Çolak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
BİLECİK 09.09.2022, 16:30
İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Kamil Çolak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, yeni dönemin Osmangazi Üniversitesi için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Kepez, Rektör Çolak’a ve ekibine başarılar diledi.
Ziyaretin sonunda Başkan Kepez, Rektör Çolak’a Abdullah Mihalgazi’ye ait olan kılıç tablosunu hediye etti.
Rektör Çolak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi dilekleri ve hediye için Başkan Kepez’e teşekkür etti.
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