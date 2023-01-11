Başkan Kepez’den öğrencilere destek

Bilecik’in İnhisar ilçesinde düzenlenen makrome kursunda eğitim alan öğrencilere Belediye Başkanı Mehmet Kepez’den destek geldi.

İnhisar Belediyesinde okul çıkışı ödevlerini tamamladıktan sonra makrome kursuna katılım gösteren marifetli genç öğrencilere Başkan Mehmet Kepez, "Çantaları bitirin, bana getirin" diyerek destekte bulundu. El emeği göz nuruyla yaptıkları çantaları kendisine getiren öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunan Başkan Kepez misafirperverliği ile öğrencilerin gönlünü kazandı.

Bir süre sohbet ettikten sonra memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, “Bu bizim için daha başlangıç eminiz ki daha güzel çalışmalara imza atacağız” ifadelerini kullandılar.