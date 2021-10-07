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Başkan Kepez’den Kaymakam Saçal’a hayırlı olsun ziyareti

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve meclis üyeleri, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BİLECİK 07.10.2021, 13:27
Başkan Kepez’den Kaymakam Saçal’a hayırlı olsun ziyareti

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve meclis üyeleri, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aksaray’ın Gülağaç ilçe Kaymakamı Elif Nur Saçal, İnhisar Kaymakamlığına atanmıştı. Göreve başlayan İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal’a İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve meclis üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyareti sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Kepez, "Belediye meclis üyelerimizle birlikte ilçemize yeni atanan ilçe kaymakamımız Elif Nur Saçal hanımefendiyi makamında ziyaret ederek hem tanışma hem de ilçemizle ilgili konularda istişarelerde bulunduk" dedi.

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