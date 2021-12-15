Başkan Kepez, Tarpak köyünün mahalle olarak belediyeye bağlanması konusunda köy halkının görüşlerini aldı

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Tarpak köyünün mahalle olarak belediyeye bağlanması konusunda köy halkının görüşlerini aldı.

Başkan Kepez, daha önce belde belediyesi iken nüfustan dolayı belediyeliği iptal edilen İnhisar’a bağlı Tarpak köyünün, mahalle olarak belediyeye bağlanması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Tarpaklı hemşerileriyle bir araya gelen İnhisara Belediye Başkanı Mehmet Kepez, köy halkını dinleyerek fikirlerini aldı. Başkan Kepez’e İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Turan, AK Parti İnhisar İlçe Başkanı Osman İşleten, Tarpak Köyü Muhtarı Bahri Ayvalık eşlik etti.

Başkan Kepez, köy halkını birlik olmaya davet ederek, “Bir ve beraber olup, belediye nüfusumuzu artırırsak daha çok gelir ve daha çok hizmet yapılır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, konunun değerlendirilip ileride yapılacak toplantıyla sonuçlandırılacağı bildirildi.