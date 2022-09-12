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Başkan Kepez, pazarcılarla bir araya geldi
Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçede kurulan pazarı gezerek, esnaf ve vatandaşlar bir araya geldi.
BİLECİK 12.09.2022, 12:04
Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçede kurulan pazarı gezerek, esnaf ve vatandaşlar bir araya geldi.
İnhisar ilçesinde kurulan pazarı gezen Başkan Kepez, pazarcı esnafın ve vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Başkan Kepez, pazar çevresinde yapılan düzenlemeler ile ilgili de incelemelerde bulundu. Pazarcı esnafıyla sohbet ederek fiyatlar hakkında bilgiler alarak, yapılan tarımsal faaliyetlerle ilçe ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren pazarcı esnafı ise Başkan Kepez’e, kapalı pazaryerinin açık olan yan taraflarını kapatılarak yağmur, rüzgâr ve sıcaktan korunur hale getirildiği için teşekkür etti.
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