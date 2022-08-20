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Başkan Kepez ile Rektör Beydemir bir araya geldi

Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile bir araya geldi.

BİLECİK 20.08.2022, 10:47
Başkan Kepez ile Rektör Beydemir bir araya geldi

Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile bir araya geldi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve İnhisar İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. İnhisar Belediye Başkanı Kepez “Üniversitemiz için her türlü destek çalışmalarına hazırız” ifadelerine yerdi.

Görüşme ardından ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kepez, misafirperverliği için Rektör Beydemir’e teşekkür etti.

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