Başkan Kepez ilçedeki kadınlarla bir araya geldi

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçesinde senelerdir en kutsal vazifeye sahip olan anneleri ziyaret ederek geçmiş Anneler Günü’nü kutladı.

Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, vatandaş ziyaretleri çerçevesinde ilçede bulunan kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla sohbet eden Kepez anne adaylarının ve annelerin geçmiş Anneler Günü’nü kutlayarak hediye takdim etti. Anneliğin önemine değinen Kepez, “Annenin sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Sizler karşılıksız sevginiz, şefkatiniz ve sonsuz özverinizle başımızın tacısınız" dedi.