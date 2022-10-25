Başkan Kepez, Gölpazarı Kaymakamı Mercan’la bir araya geldi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine kaymakam olarak atanan Mustafa Nevzat Mercan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Çavdır Kaymakamlığı görevindeyken 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Gölpazarı Kaymakamlığı görevine atanan Mustafa Nevzat Mercan’a İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette komşu 2 ilçelerde yapılan faaliyetler ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Başkan Kepez, göreve kısa süre önce başlayan Kaymakam Mercan’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak hediye takdiminde bulundu.

Kaymakam Mercan, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Belediye Başkanı Kepez’e teşekkür etti.