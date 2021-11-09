Başkan Kepez, Bakan Dönmez’i ziyaret etti

Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti.

Bir takım ziyaretler için Ankara’ya giden Başkan Kepez’e AK Parti İnhisar İlçe Başkanı Osman İşleten eşlik etti. Ankara ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bilecikli olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret eden Başkan Kepez, Abdullah Mihalgazi’nin kılıcının bulunduğu tabloyu ve İnhisar Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla ’Osmanlı döneminde İnhisar’ kitabını hediye etti. İlgilerinden dolayı Bakan Dönmez’e teşekkür eden Başkan Kepez, "Bakanımız hemşerimiz Fatih Dönmez beye ilçemize gelecek olan doğal gaz için teşekkürlerimizi ilçemiz adına sunduk. İlçemizle ilgili diğer konularda da istişarelerde bulunduk" dedi.