Başkan Çeşmeci’nin acı günü

Bilecik ‘in Osmaneli İlçesi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci’nin annesi tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmecinin annesi Aynur Çeşmeci tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çeşmecinin cenazesi Eğitim ve Araştırma hastanesinden alınarak Osmaneli ilçesine getirildi. Evinin önünde alınan helallikten sonra Ayşe Göllü Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İlçe mezarlığına defnedildi.