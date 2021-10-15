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Başkan Bakkalcıoğlu’nun Mevlid Kandili mesajı

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Mevlid Kandili dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

BİLECİK 15.10.2021, 16:06
Başkan Bakkalcıoğlu’nun Mevlid Kandili mesajı

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Mevlid Kandili dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Bakkalcıoğlu yayınladığın mesajında, “Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna hadiselerinden biridir. Peygamber efendimiz, iyilik ve güzelliğin müjdecisi, güzel ahlakın ve faziletin timsali olmuş, yeryüzünde hayır, huzur ve esenliğin tesis edilmesini sağlamıştır. Sevgili peygamberimiz ve kendisine indirilen yüce dinimizin kitabı Kuran’ı Kerim asırlar öncesinden günümüze ışık tutmaktadır. Eşitliği, adaleti, barışı ve dostluğu temsil eden sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğumunu kutladığımız mübarek Mevlid Kandili’nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diler, Kandilinizi tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.

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