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Başkan Bakkalcıoğlu’nun Kurban Bayramı mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yayımladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

BİLECİK 19.07.2021, 21:47
Başkan Bakkalcıoğlu’nun Kurban Bayramı mesajı
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yayımladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında, “Sizlerin çok kıymetli oylarıyla seçildiğimiz belediye görevimizi 2,5 yıla yaklaşık bir süredir sürdürmekteyiz. Bu sürenin 1,5 yıla yakın bir kısmı ise çok ağır bir salgının koşulları altında geçti. Bu süre içerisinde sizlerle olan temasımız, buluşmalarımız büyük aksamalar geçirdi. Ama artık salgının sonunun geldiği, yetkililerce kısıtlamaların kaldırıldığı günleri yaşamaktayız. İşte bu süre içerisinde bizde belediye olarak kentin içindeki her hizmet noktamızı siz sevgili hemşehrilerimize açtık. Başkanlık binasında da sizinle her aşamada yüz yüze görüşmeye hazır hale geldik. Sizlerle buluşmayı hasretle bizde beklemiş olduk. Salgının etkileriyle size verdiğimiz sözler, yapacağımızı söylediğimiz projelerimizi hiç aksatmadan yürütmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde projelerimizde bitenleri, kimisinin de geldiği noktaları tek tek videolarla ve buluşmalarla sizlerle paylaşacağım. Sevgili hemşehrilerim, yarın Kurban Bayramı. Sizlerin sevdikleriniz, aileleriniz, çevrenizdeki tüm yakınlarınızla beraber Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum" dedi.
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