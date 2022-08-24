Başkan Bakkalcıoğlu’nun 29. Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri’ne davet ettiler

Eskişehir Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdül Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret edip 29. Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri’ne davet ettiler.

Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Ünal ve yönetim kurulu üyeleri bir süre görüşerek sohbet etti. Dernek Başkanı Ünal Başkan Bakkalcıoğlu’na dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek 2-3-4 Eylül tarihlerinde Karacaşehir Köyü’nde düzenledikleri 29. Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri’ne davet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik davetleri ve ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.