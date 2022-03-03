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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Başkan Bakkalcıoğlu’ndan muhasebecilere çikolatalı kutlama
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Muhasebeciler Haftası nedeniyle mali müşavir ve muhasebecilere çikolata hediye ederek Muhasebeciler Günü’nü kutladı.
BİLECİK 03.03.2022, 17:54
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Muhasebeciler Haftası nedeniyle mali müşavir ve muhasebecilere çikolata hediye ederek Muhasebeciler Günü’nü kutladı.
Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından ilçede görev yapan mali müşavir ve muhasebeciler tek tek ziyaret edilerek çikolata hediye edildi. Görevliler mali müşavir ve muhasebecilere Başkan Bakkalcıoğlu’nun selamını ve kutlama mesajını ileterek görevlerinde kolaylıklar dilediler.