Başkan Bakkalcıoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında bayramların özünde sevgi dolu bir kucaklaşma olduğunu belirten Başkan Bakkalcıoğlu, “Sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi olan bayramlar büyük küçük herkesin bir araya gelerek en güzel anları doyasıya yaşadığı özel ve anlamlı günlerdir. Aynı zamanda geçim sıkıntısı çeken, kimsesiz ve zor durumdaki yurttaşlarımızın en çok yanında olmamız gereken günlerdir. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, paylaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştiren Kurban Bayramı’nın bu duygu ve düşünceler içerisinde kutlanması en büyük dileğimdir. Bayramın tüm dünyaya, ülkemize, ilçemize başta sağlık olmak üzere mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini dilerim. Birlik ve beraberlikten, barış ve mutluluktan yana tüm değerlerimizi koruduğumuz nice bayramlar dileğiyle Kurban Bayramınızı kutlarım” ifadelerine yer verdi.