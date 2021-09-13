Başkan Bakkalcıoğlu’ndan Kaymakam Öztürk’e ziyaret

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İçisleri Bakanlığı’nın Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle ilçede göreve başlayan Kaymakam Adem Öztürk’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Öztürk’ü makamında ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, Öztürk ile bir süre görüşerek sohbet etti. Kaymakam Öztürk’e “İlçemize hoş geldiniz” diyen Başkan Bakkalcıoğlu yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi. Ardından Kaymakam Öztürk’e Bozüyük hakkında bilgiler veren Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca belediye çalışmaları ve projeler hakkında da bilgilendirme yaptı. Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu eşlik etti.