banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Başkan Bakkalcıoğlu’ndan kapalı pazara ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek pazar esnafı ve alışverişe gelen hemşerileri ile bir araya geldi.

BİLECİK 27.07.2022, 11:00
Başkan Bakkalcıoğlu’ndan kapalı pazara ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek pazar esnafı ve alışverişe gelen hemşerileri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazardaki sebze-meyve pazarı ile tuhafiye pazarını ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Esnaflarla sohbet eden ve kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Bakkalcıoğlu Pazar esnafına kolaylıklar diledi. Kapalı Pazar ziyareti sırasında pazara alışveriş yapmaya gelen Bozüyüklülerle de bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine hayırlı alışveriş temennisinde bulundu.

Yorumlar (0)
29°
açık